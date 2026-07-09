これ着れば透けないよ！グンゼのTシャツ専用インナーが3188円【Amazonプライムデー2026】

GUNZE(グンゼ) インナーシャツ YV2613Z

通常価格4400円→3188円（28％オフ）

白Tの下に着るインナーを探している人にオススメなのが、グンゼの「in.T」です。Amazonプライムデーで、通常価格4400円から1212円引きの3188円になっています。

「in.T」は、Tシャツ専用をうたうメンズインナー。脇部分は生地を2重にした汗取りパッド付きで、汗が表に出るのを抑える作りになっています。襟・袖・裾は縫い目のないCUT OFF仕上げで、Tシャツを重ねたときに段差が見えにくいのもポイント。広めのラウンドネックで首元から見えにくく、透け対策まで考えられてて、1枚で着たいTシャツに合わせやすい仕様です。

インナーを1枚足すだけで、Tシャツ姿の不安をかなり減らせるのがこの手のアイテムのいいところ。見た目を変えることなく汗や透け感をなんとかしたい人にオススメ。白Tを選ぶときに“透けるかチェック”をしている人に知ってほしいインナーです。