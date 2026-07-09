THE NORTH FACEの黒いミニリュックが6000円台。これかなりいいんじゃない？【Amazonプライムデー2026】

THE NORTH FACE W Never Stop Mini Backpack NMW82351

通常価格11,330円→6,126円（46％オフ）

ちょっとした外出向けのリュックを探している方にオススメなのが、THE NORTH FACEの「Never Stop Mini Backpack」。今なら通常価格1万1330円から5204円引きの6126円です。

容量は7Lで、サイズはH32×W22×D12cm、重さは約320g。柔らかいタッチ感の160デニールリサイクルナイロンを使った、シンプルで丸みのあるデザイン。小型モバイルやサングラスを入れやすいフリースライニングポケット、サイドボトルポケット、コーティングで補強されたボトム素材を備え、見た目は小さめでも普段使いしやすい工夫が満載です。

財布、スマホ、ハンカチ、折りたたみ傘や小さめボトルくらいをまとめて入れられるサイズ感。シンプルなデザインなので、どんな服にも合わせやすいのが便利です。コンビニに行くときにもなんとなく荷物を増やしがちな私のオススメ。