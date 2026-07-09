Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第113回
THE NORTH FACEの黒いミニリュックが6000円台。これかなりいいんじゃない？【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 15時00分更新
THE NORTH FACE W Never Stop Mini Backpack NMW82351
通常価格11,330円→6,126円（46％オフ）
ちょっとした外出向けのリュックを探している方にオススメなのが、THE NORTH FACEの「Never Stop Mini Backpack」。今なら通常価格1万1330円から5204円引きの6126円です。
容量は7Lで、サイズはH32×W22×D12cm、重さは約320g。柔らかいタッチ感の160デニールリサイクルナイロンを使った、シンプルで丸みのあるデザイン。小型モバイルやサングラスを入れやすいフリースライニングポケット、サイドボトルポケット、コーティングで補強されたボトム素材を備え、見た目は小さめでも普段使いしやすい工夫が満載です。
財布、スマホ、ハンカチ、折りたたみ傘や小さめボトルくらいをまとめて入れられるサイズ感。シンプルなデザインなので、どんな服にも合わせやすいのが便利です。コンビニに行くときにもなんとなく荷物を増やしがちな私のオススメ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第124回
デジタル初めてのたき火台はこれで決まり。コールマンのファイアーディスクが32％オフでお買い得です【Amazonプライムデー2026】
-
第123回
デジタル空見上げてぼーっとしたい人へ。コールマンのヒーリングチェアが5000円台【Amazonプライムデー2026】
-
第122回
デジタルアウトドアから週末の買い物までこれ1個。コールマンの26Lクーラーボックスが5000円台【Amazonプライムデー2026】
-
第121回
デジタルキャンプも公園もこれで優勝。コールマンのワゴンが19％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第120回
デジタルB.V.D.のボクサーパンツが半額。ヨレヨレの下着、もう履かんでええでしょう【Amazonプライムデー2026】
-
第119回
デジタルノースフェイスの定番マウンテンジャケットが4万円台！ 秋冬はこれさえあれば生きていけます【Amazonプライムデー2026】
-
第118回
デジタルノースフェイスの名作パンツが安い！ 街歩き用にマジでオススメ【Amazonプライムデー2026】
-
第117回
デジタルリーバイス505が5000円台！ ジーンズ1本だけ買うならこれ【Amazonプライムデー2026】
-
第116回
デジタル58％オフはデカすぎ。オリエントのソーラー腕時計が1万6790円【Amazonプライムデー2026】
-
第115回
デジタルフェス前に見ておきたい。ミズノのレインスーツが1万5000円台です【Amazonプライムデー2026】
-
第114回
デジタルこれ着れば透けないよ！グンゼのTシャツ専用インナーが3188円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ