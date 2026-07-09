ラルフローレンの靴下が3足で1247円！ ここらで補充しておきましょう【Amazonプライムデー2026】

POLO RALPH LAUREN 92009604-257-2

通常価格1980円→1247円（37％オフ）

靴下はセールで買い足すものと相場が決まっています。POLO RALPH LAURENの3足セットソックスが、通常価格1980円から733円引きの1247円。ここらで補充しておきましょう。

ショート丈のワンポイントソックスで、足底にはクッション性のあるパイル編みを採用。土踏まずを引き上げるアーチサポートも備えます。カラーはブラックで、スニーカーにも革靴寄りのカジュアル靴にも合わせやすく、朝の靴下選びで迷いにくいのも便利なところ。赤のロゴ入りで、無地すぎると少し味気ないけど、派手な柄はいらないという人にもオススメです。

3足組なので、洗い替えを含めてローテーションに入れやすいのもポイント。ショートパンツに合わせる靴下を新しくして、気持ちよく夏を迎えるのもいいものです。