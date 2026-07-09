Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第111回
白スニーカーをお探しの方、アディダスのアドバンコートが3933円です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 14時45分更新
adidas(アディダス) スニーカー アドバンコート ベース 2.0
通常価格7150円→3933円（45％オフ）
アディダスの白スニーカーをお求めの方にお知らせです。「アドバンコート ベース 2.0」が3000円台まで下がっています。通常価格7150円から3217円引きの3933円です。
テニスシューズに着想を得た「ADVANCOURT」シリーズのローカットモデルで、滑らかなシンセティックレザーアッパーに、パンチングで表現したスリーストライプスを組み合わせたすっきりしたデザイン。レギュラーフィット、シューレース仕様、テキスタイルライニング、ラバーアウトソールと、毎日のカジュアルシューズとして扱いやすい作りになっています。
対象サイズは27.5cm。スタンスミスやスーパースターのような高級ラインではなくても、白スニーカーがあるという安心感は手に入るものなのです。白は汚れやすいので予備用にもどうぞ。
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