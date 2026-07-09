革靴を履かずに“ちゃんとしてる感”。クラークスのレザースニーカーが1万円台前半【Amazonプライムデー2026】

Clarks 261449047

通常価格2万900円→1万2540円（40％オフ）

革靴は履きたくないけど、スニーカーではラフすぎる。そんな人にオススメなのが、Clarksの「Un Costa Lace」です。今なら通常価格2万900円から8360円引きの1万2540円。

Un Costa Laceは、Clarksの「Unstructured」コレクションに入るスポーツカジュアル系のレースアップシューズ。シンプルなヌバックアッパーに軽量EVAアウトソールを組み合わせ、衝撃吸収性に配慮した立体形状のフットベッドとレザーソックを備えます。ブラックのレザー系アッパーなので、スラックス系のちゃんとしたパンツにも合わせやすい1足です。

対象サイズは26.5cm、普段の街歩きや通勤カジュアルにピッタリ。革靴を履かずとも「ちゃんとしてますけど？」という雰囲気が出る、大人の便利アイテムです。