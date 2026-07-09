Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第109回
サムソナイトのスーツケースが1万6624円！ おみやげ増えても受け止めます【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 14時35分更新
SAMSONITE スーツケース モメンタス 115287
通常価格2万2165円→1万6624円（25％オフ）
短期出張や週末旅行用のスーツケースを探している人にオススメなのが、サムソナイトの「モメンタス」スピナー55。通常価格2万2165円から5541円引きの1万6624円です。
サイズは高さ55×幅35×奥行25cmで、拡張時は奥行29cm。容量は39L、拡張時44Lで、1〜3泊程度の荷物を入れやすいサイズ感。外装に異素材ファブリックを組み合わせたデザインで、全サイズにエキスパンダブル機能を搭載。フロント上部には止水ファスナー付きポケット、内装にはメッシュポケットもあり、移動中に使う小物や書類を分けて入れやすい作りです。
旅先でなぜか増えるおみやげと、持ってきたのに結局着なかった服。その両方を受け止めるゆとりを1万6624円で“拡張”してしまいましょう。
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