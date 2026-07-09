Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第108回
SUUNTOの約36gランニングウォッチが2万9700円！ 軽いのに機能モリモリです【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 14時30分更新
スント SUUNTO RUN SS051110000
通常価格4万3890円→セール価格2万9700円（32%オフ）
ランニング用の軽いスマートウォッチが欲しい方にオススメしたいのがSUUNTO RUN。通常価格4万3890円から、セール価格2万9700円で32％オフになっています。
SUUNTO RUNは、ランナー向けに設計された軽量スポーツウォッチ。重さはわずか約36gで、1.32インチのAMOLEDディスプレイ、デュアルバンドGPS、34種類のスポーツモードを備えます。バッテリーは日常使用で最大12日、オールシステムGNSS＋マルチバンドのトレーニング時で最大20時間。睡眠中のHRVや回復状態、トレーニング負荷も記録できるので、走った距離だけでなく、休み方まで見直したい人にも使いやすい1本です。
ベゼルはステンレススチール、ガラスはゴリラガラスで、防水性能は50m。時計内のオフライン音楽は4GBに対応し、Bluetooth接続やスマホ通知、StravaやTrainingPeaksなどとの連携にも対応。ただ軽いだけでなく機能もモリモリで、3万円を切った今はかなりお買い得といえるタイミングです。
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