夏向けの涼しいスポーツタイツ、あるんですよ。CW-Xの接触冷感タイツが37％オフ【Amazonタイムセール】

CW-X(シーダブリューエックス) HXY269

通常価格1万3200円→8316円（37％オフ）

夏場のジョギングは暑いからスポーツタイツが履けないという方、CW-Xのクールタイプがお安くなってますよ。「HXY269」が通常価格1万3200円から4884円引きの8316円です。

HXY269は、CW-Xの「EXPERT MODEL COOL」にあたるロング丈のスポーツタイツ。サポート部位は股関節、ふともも、ひざ、ふくらはぎで、CW-X独自のテーピング原理により、着地時の衝撃からひざを守るといいます。通気性を重視して、吸汗速乾、UVカット、接触冷感機能も備えた夏向け仕様です。

スポーツタイツがあるとないとでは、脚まわりのサポート感がまったく違います。夏は暑いからなあというあなたにオススメしたいのがクールタイプ。暑い日のランも楽しみになりますよ。