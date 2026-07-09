Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第107回
夏向けの涼しいスポーツタイツ、あるんですよ。CW-Xの接触冷感タイツが37％オフ【Amazonタイムセール】
2026年07月09日 14時25分更新
CW-X(シーダブリューエックス) HXY269
通常価格1万3200円→8316円（37％オフ）
夏場のジョギングは暑いからスポーツタイツが履けないという方、CW-Xのクールタイプがお安くなってますよ。「HXY269」が通常価格1万3200円から4884円引きの8316円です。
HXY269は、CW-Xの「EXPERT MODEL COOL」にあたるロング丈のスポーツタイツ。サポート部位は股関節、ふともも、ひざ、ふくらはぎで、CW-X独自のテーピング原理により、着地時の衝撃からひざを守るといいます。通気性を重視して、吸汗速乾、UVカット、接触冷感機能も備えた夏向け仕様です。
スポーツタイツがあるとないとでは、脚まわりのサポート感がまったく違います。夏は暑いからなあというあなたにオススメしたいのがクールタイプ。暑い日のランも楽しみになりますよ。
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