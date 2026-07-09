Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第106回
気付くと一番履いてるやつ。ミズノのシンプルな黒スニーカーが27％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 14時05分更新
MIZUNO(ミズノ) K1GA2506
通常価格6490円→4749円（27％オフ）
汚れが目立ちにくい黒系のシンプルなスニーカーを探している人にオススメしたいのが、ミズノの「マキシマイザー 26」。今なら通常価格6490円から1741円引きの4749円です。
マキシマイザー 26はベーシックなランニングシューズ。甲材は合成繊維・人工皮革・合成皮革、底材は合成底で、取り外し可能なPUインソールを採用しています。対象モデルは26.0cmの4E相当で、足幅にゆとりがほしい人にも候補にしやすい仕様。シンプルなデザインなので、通勤・通学にも向いています。
言ってみれば、“必要なときに走れる”くらいの黒スニーカー。服装も選ばず、普段づかいでは何かと便利なので、とりあえず一足持っておくと想像以上に出番が増えるかもしれません。
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