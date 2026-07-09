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子どもの靴はセールで買うもの。みんな大好き瞬足が20％オフ【Amazonタイムセール】
2026年07月09日 13時55分更新
瞬足(シュンソク) SJJ 6380
通常価格4,730円→3,784円（20％オフ）
個人的に、すぐに傷む子どもの靴はセールで買うものと決めています。みんな大好き瞬足のキッズスニーカー「SJJ 6380」が通常価格4730円から946円引きの3784円ですよ。
SJJ 6380は、幅広の3E設計を採用したキッズ向けモデル。独自の特殊配合ソール素材「ERP」により、反発性と衝撃吸収性を高めているといいます。中敷きは取り外して洗えるので、通学や外遊びで汚れやすい靴としても、比較的長く使えます。
デザインがシンプルで、汚れが目立ちにくいブラック系なのも親目線では助かるところ。子どもの靴は「まだ履ける」と思っていても気付けば小さくなってしまっているものなので、安いうちに控えで買っておくのもアリだと思います。
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