サイズが合ってたらとりあえずカートへ。ニューバランスの黒996系が8000円台【Amazonプライムデー2026】

new balance(ニューバランス) W9968DE

通常価格1万2980円→8632円（33％オフ）

結局いちばん出番が多くなりがちな黒スニーカーのお買い得がありました。ニューバランスの「W9968DE」が、通常価格1万2980円から4348円引きの8632円です。

W9968DEは、1988年に登場した「996」のオリジナルデザインを、女性向けにシェイプしたアッパーに厚底ソールを組み合わせた「996T」系のモデル。スエードとメッシュのアッパーに、クッション性に配慮したC-CAP搭載の2層構造ミッドソール、PUインソールを備えています。カラーは黒系、パンツにもスカートにも合わせやすいシンプルなデザインです。

対象は25.0cm、ウィズはD。ニューバランス好きでシンプルな黒スニーカーを探している方、サイズが合っていたらとりあえずカートに入れてから悩まれることをオススメします。