Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第103回
スニーカー好きがオススメする、Onのジム用モデルが20％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 13時45分更新
On(オン) トレーニングシューズ Cloud X 4
通常価格20900円→16720円（20％オフ）
派手すぎないジム用シューズを探している方にオススメしたいのが、Onの「Cloud X 4」。今なら通常価格2万900円から4180円引きの1万6720円でお買い得です。
Cloud X 4は、ワークアウト向けに作られた汎用性の高いトレーニングシューズ。Helionスーパーフォームのミッドソールは、反発性と安定性のバランスに配慮した設計で、ミッドフットケージと星形のシューレースシステムが足を包み込みます。X型のSpeedboardは前足部のしなりや動きやすさを意識した仕様で、フィットネスジムで使うには完璧です。
カラーはIvory | Blackで、普段の服にもなじみやすい落ち着いた配色。対象サイズはメンズ26.0cm。「今日は運動するかも」と思った日にこれを履くようにすれば、結局何もしなかった日もなんとなくいい気分で終われること間違いなし。
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