がばっと開けたらそのままペン立て。コクヨのハコビズが38％オフ【Amazonプライムデー2026】

コクヨ バッグインバッグ ツールペンスタンド ハコビズ

通常価格4180円→2586円（38％オフ）

ペンケースの中を探している時間が地味に多い方にオススメしたいのが、コクヨの「ハコビズ」。Amazonプライムデーで通常価格4180円から1594円引きの2586円です。文具や小物をまとめて持ち歩くための仕事用整理グッズとしてとても便利です。

ハコビズは持ち運び型のツールペンスタンド。サイズは幅215×奥行45×高さ185mm、重さは約160gで、バッグに入れてもかさばりにくいサイズ感。ファスナーを開いて立てれば、ペン、付箋、ハサミ、定規などを一覧しやすく、そのままデスク上の小物置きとして使えます。表材と内装はポリエステル、芯材はPP・PUで、デザインはどこでも使いやすいシンプルさです。

特にオススメなのは、リモートワークやフリーアドレスの方。仕事を始める前に文具をひとつずつ並べる手間を減らせるので、作業前の小さなストレスを減らせます。机の上で散らばったペンを発掘する時間を減らして、休憩時間にしちゃいましょう。