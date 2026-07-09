Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第101回
アディダス派もナイキ派も見て！ プーマの白スニーカーが3000円切ってます【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 13時35分更新
PUMA(プーマ) スニーカー Vコート バルク
通常価格5390円→2965円（45％オフ）
白スニーカーの買い替えを探している人にプライムデーで見てほしいのが、PUMAの「Vコート バルク」。通常価格5390円から2425円引きの2965円。45％オフに加えてポイント還元もあるので、サイズが合えばかなりお買い得です。
Vコート バルクは、スポーティーかつミニマルな見た目のコート系スニーカー。ブランドを象徴するフォームストリップを効かせつつ、カラーはプーマホワイト/プーマホワイトで全体をすっきりまとめています。アッパーは人工皮革と合成繊維、アウトソールはゴム底。SoftFoam+クッションインソールを備え、きれいめカジュアルにも合わせやすい白スニーカーです。
対象サイズは26.0cm。デニムやチノパン、黒パンツに合わせればとりあえずまとまる便利な1足。アディダスやナイキしか選んだことがない方は新しい世界を知るチャンスです。
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