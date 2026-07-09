まだペラい白Tで消耗してるの?　肉厚ビーフィーが1300円台です【Amazonプライムデー2026】

Hanes ビーフィー Tシャツ BEEFY-T H5180-010-L

通常価格2420円→1379円（43％オフ）

白Tを「とりあえず安いのでいいか」で買って、あとで後悔したことありませんか？ Hanesの定番「BEEFY-T」が、通常価格2420円から1041円引きの1379円。まだ買ったことがないなら、一回試してみることをオススメします。

BEEFY-Tは、1975年に誕生したHanesのロングセラーTシャツ。綿100％の6.1オンス生地を使ったヘビーウェイト仕様で、洗えば洗うほど肌になじむ風合いや、首周りが伸びにくく型くずれしにくい作りが特徴。脇に縫い目のない丸胴仕様で、首元はタグレス。1枚で着るTシャツとしても、シャツやスウェットの中に着るインナーとしても使いやすい万能モデルです。

対象はLサイズ。ペラッとしにくい白Tを探している人や、手持ちのTシャツを入れ替えたい人にちょうどいい1枚です。ヨレた白Tをなんとなく着続けている方、補充の時間です。