Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第100回
まだペラい白Tで消耗してるの? 肉厚ビーフィーが1300円台です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 13時30分更新
Hanes ビーフィー Tシャツ BEEFY-T H5180-010-L
通常価格2420円→1379円（43％オフ）
白Tを「とりあえず安いのでいいか」で買って、あとで後悔したことありませんか？ Hanesの定番「BEEFY-T」が、通常価格2420円から1041円引きの1379円。まだ買ったことがないなら、一回試してみることをオススメします。
BEEFY-Tは、1975年に誕生したHanesのロングセラーTシャツ。綿100％の6.1オンス生地を使ったヘビーウェイト仕様で、洗えば洗うほど肌になじむ風合いや、首周りが伸びにくく型くずれしにくい作りが特徴。脇に縫い目のない丸胴仕様で、首元はタグレス。1枚で着るTシャツとしても、シャツやスウェットの中に着るインナーとしても使いやすい万能モデルです。
対象はLサイズ。ペラッとしにくい白Tを探している人や、手持ちのTシャツを入れ替えたい人にちょうどいい1枚です。ヨレた白Tをなんとなく着続けている方、補充の時間です。
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