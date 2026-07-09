その辺歩くときのサンダルはコレで決まり。クロックスが4675円【Amazonプライムデー2026】

CROCS 206708-0DD

通常価格5960円→4675円（22％オフ）

コンビニに行くとき用のサンダルとしてオススメしている、クロックス「ライトライド 360 クロッグ」がセール中。過去価格5960円から1285円引きの4675円で、22％オフ。サイズは28.0cm、カラーはブラック/スレートグレーなので、落ち着いた色のクロッグを探している人にも合わせやすい1足です。

クロックスの「LiteRide」シリーズのなかの1足。足裏には柔らかく弾力性のある「ライトライド」フォームを使い、アッパーには通気孔パターンを備えたモールド構造の「マットライト モーション」を採用。かかとストラップ付きで脱ぎ履きしやすく、近所への買い物はもちろん、旅行先など、サッと履きたい場面で使いやすいのが便利です。

ブラック系の配色なので、いかにも派手なサンダルになりにくいのもいいところ。普段のパンツにも合わせやすく、スニーカーを履くほどではない外出にも出番があります。ゴミ出し用のつもりで買ったのに、そのままコンビニまで行ってしまうタイプのやつです。5000円以下なのに高見えするのもポイントです。