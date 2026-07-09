Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第97回
その辺歩くときのサンダルはコレで決まり。クロックスが4675円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 13時15分更新
CROCS 206708-0DD
通常価格5960円→4675円（22％オフ）
コンビニに行くとき用のサンダルとしてオススメしている、クロックス「ライトライド 360 クロッグ」がセール中。過去価格5960円から1285円引きの4675円で、22％オフ。サイズは28.0cm、カラーはブラック/スレートグレーなので、落ち着いた色のクロッグを探している人にも合わせやすい1足です。
クロックスの「LiteRide」シリーズのなかの1足。足裏には柔らかく弾力性のある「ライトライド」フォームを使い、アッパーには通気孔パターンを備えたモールド構造の「マットライト モーション」を採用。かかとストラップ付きで脱ぎ履きしやすく、近所への買い物はもちろん、旅行先など、サッと履きたい場面で使いやすいのが便利です。
ブラック系の配色なので、いかにも派手なサンダルになりにくいのもいいところ。普段のパンツにも合わせやすく、スニーカーを履くほどではない外出にも出番があります。ゴミ出し用のつもりで買ったのに、そのままコンビニまで行ってしまうタイプのやつです。5000円以下なのに高見えするのもポイントです。
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