アンダーアーマーの速乾Tシャツが1843円！ 汗かく日はこれ着とけばOK【Amazonタイムセール】

UNDER ARMOUR 1358553

通常価格3300円→1843円（44％オフ）

筋トレ用のTシャツが足りない方に速報。アンダーアーマーの「UAテック ショートスリーブTシャツ2.0」が、参考価格3300円から1457円引きの1843円。44％オフなので、1〜2枚まとめ買いしたい人にもオススメです。

アンダーアーマー定番の「Tech」素材を使ったモデルで、吸汗速乾性と伸縮性、柔らかな肌触りを備えているのが特徴。素材はポリエステル100％で、汗を素早く吸収して外へ逃がし、ドライに保ちます。抗菌防臭機能もあり、運動時はもちろん、夏場の通勤にも使っていきたい1枚。

着用感はルーズフィットで、体にピタッと沿いすぎないタイプ。対象カラーのホワイト×オーバーキャストグレーは、いかにもトレーニングウェアというより、軽いスポーツ感のある白Tとして合わせやすい見た目です。汗だくになる日の“お着替えシャツ”としてバッグに入れておくのもアリかも。