Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第95回
リカバリーウェア気になってた人へ。TENTIALのBAKUNE Dryが10％オフです【Amazonタイムセール】
2026年07月09日 09時55分更新
TENTIAL BAKUNE Dry Men's B0F4DBR3M7
通常価格2万2880円→2万592円（10％オフ）
寝間着をそろそろ“着古した部屋着”から卒業させたい人にオススメの1枚。TENTIALの「BAKUNE Dry Men’s」上下セットが、通常価格2万2880円から2288円引きの2万592円。これからの暑い時期の“本気パジャマ”にどうぞ。
BAKUNE Dryは、一般医療機器として届け出られているリカバリーウェア。特殊機能繊維「SELFLAME」が身体から発する遠赤外線を輻射することで血行を促進し、疲労軽減や筋肉のこり改善、疲労回復をサポートするとうたっています。素材はポリエステル100％で、吸汗速乾性のあるドライ素材。汗ばむ季節でもさらっと着やすく、寝る前から朝まで着て過ごしやすいのがポイントです。
カラーはネイビーで、見た目はかなりシンプル。いかにも“健康グッズを着ています”という雰囲気が出にくく、自分用はもちろん、親へのプレゼントにも向いたデザインです。寝間着をちゃんと整えると、どれだけ自堕落な生活でもていねいな暮らしをしている感じが出るのでオススメです。
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