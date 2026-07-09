Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第94回
こんなん、なんぼあってもいいですからね。ビーフィーの黒Tが1枚あたり約1317円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 09時50分更新
Hanes ビーフィー Tシャツ BEEFY-T H5180-2
通常価格4,620円→2,633円（43％オフ）
無地Tシャツは何枚あっても困らない、というあなたにご紹介したいのがこちらです。Hanesの定番「BEEFY-T」2枚組が、参考価格4620円から1987円引きの2633円。1枚あたり約1317円で、普段着やインナーをまとめて入れ替えたいときにも手に取りやすい価格です。
BEEFY-Tは1975年に誕生したロングセラーのTシャツで、6.1オンスのヘビーウェイトコットン100％生地を採用。脇に縫い目のない丸胴編みで、首元はタグレス仕様。襟ネームのチクチク感が気になりにくく、1枚で着てもインナーにしても使いやすい作りです。洗濯を繰り返しても首周りの伸びや型くずれが起きにくいのもポイントです。
白Tよりも肌の透けを気にしにくく、汗ばむ季節の着替え用としても備えやすい2枚組。ビーフィーはTシャツ界の白米みたいな存在なので、安いうちに補充するのが吉です。
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