41％オフはデカい。アディダスの定番スニーカー、普通に欲しい【Amazonプライムデー2026】

adidas(アディダス) スニーカーアドバンコート

通常価格7150円→4190円（41％オフ）

黒スニーカーを買い足したい人にぴったりのセールです。アディダスの「アドバンコート」が、参考価格7150円から2960円引きの4190円。41％オフで、通勤・通学用や休日用の1足としてお手ごろ価格になっています。

コアブラックを基調にしたローカットのテニススタイルで、アッパーは合成皮革。パーフォレーションで表現したスリーストライプスとラバーアウトソールを備えた、主張しすぎないデザインです。黒スニーカーなので、デニムやチノパンはもちろん、きれいめ寄りのパンツにも合わせやすいのが便利。普段の街歩き向けの1足になりそうです。

今回の対象は29.0cmで、大きめサイズを探している人向け。コンビニから旅行まで「とりあえず黒スニーカー」で済ませがちなあなた、玄関の一軍候補を増やしみては。