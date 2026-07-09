Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第93回
41％オフはデカい。アディダスの定番スニーカー、普通に欲しい【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 09時45分更新
adidas(アディダス) スニーカーアドバンコート
通常価格7150円→4190円（41％オフ）
黒スニーカーを買い足したい人にぴったりのセールです。アディダスの「アドバンコート」が、参考価格7150円から2960円引きの4190円。41％オフで、通勤・通学用や休日用の1足としてお手ごろ価格になっています。
コアブラックを基調にしたローカットのテニススタイルで、アッパーは合成皮革。パーフォレーションで表現したスリーストライプスとラバーアウトソールを備えた、主張しすぎないデザインです。黒スニーカーなので、デニムやチノパンはもちろん、きれいめ寄りのパンツにも合わせやすいのが便利。普段の街歩き向けの1足になりそうです。
今回の対象は29.0cmで、大きめサイズを探している人向け。コンビニから旅行まで「とりあえず黒スニーカー」で済ませがちなあなた、玄関の一軍候補を増やしみては。
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