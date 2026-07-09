クラークスのサンダルが40％オフ！ 6600円なら夏の足元これでよし【Amazonプライムデー】

Clarks 26171739

通常価格1万1000円→6600円（40％オフ）



夏用の歩きやすいサンダルを探している人にオススメ。Clarksのレディースサンダル「Arla Shore」が、参考価格1万1000円から4400円引きの6600円。40％オフで、普段の外出用に選びやすい価格です。

Clarksの軽量ライン「Cloudsteppers」コレクションの1足で、足裏にはクッション性に配慮した「Cushion Soft」フットベッドを採用。ブラックのテキスタイルアッパーに、甲部分の結び目風デザインを組み合わせた、スポーティすぎない見た目です。ストラップでフィット感を調整しやすく、普段づかいもしやすい仕様です。

厚みのあるソールで足元にほどよいボリュームが出るので、パンツにもワンピースにも合わせやすいのがポイント。レザーサンダルほどかしこまりすぎず、ビーチサンダルよりきちんと見せたい日にも使いやすいデザインです。コンビニ用のツッカケで他人と差をつけるチャンスですよ。