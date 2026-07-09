Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第91回
ノースフェイスの速乾Tシャツが29％オフ！ 夏に1枚あると便利です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 09時30分更新
THE NORTH FACE NT32585
通常価格6160円→4354円（29％オフ）
夏用の半袖を探している人にオススメのセールが出ています。THE NORTH FACEのグラフィックTシャツが、参考価格6160円から1806円引きの4354円。29％オフで、ブランドTシャツを普段使い用に選びやすい価格です。
「製品から製品へのリサイクル」をコンセプトにした循環型アップサイクルプロジェクト「EXPLORE SOURCE」を採用した1枚。THE NORTH FACE独自の「FLASHDRY」を使ったストレッチ天竺生地で、吸汗速乾性に配慮。UVカット率は85％以上。抗菌防臭加工も備え、汗をかきやすい季節の外出着として使いやすい仕様です。
ワイドシルエットでゆったり着やすく、背面にはTHE NORTH FACEのロゴを配置。主張しすぎないグラフィックTとして、街着にも休日の外出にも合わせやすいデザイン。こういうのがワードローブに1枚あると便利ですよ。
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