一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称:CESA）は7月8日、東京ゲームショウ2026（以下、TGS2026）の来場者向け情報を発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日～21日まで（一般公開日は19日～21日）。

一般公開日チケットの販売概要をはじめ、来場者向け公式サイト、メインビジュアル、各種協賛社など、本年の概要を公開。また、本日より来場者向け公式サイトをオープンし、チケット情報や主催企画など最新情報を随時発信していくという。

◼︎来場者向け公式サイトが本日オープン！

TGS2026の来場者向け公式サイト（https://tgs.cesa.or.jp/）が本日オープン。公式サイトには、出展社一覧のほか、チケット情報、各種主催者企画などを紹介している。言語は、日本語、英語で、新着情報を随時更新していくとのことなので、要チェックだ。

日本語ページ：https://tgs.cesa.or.jp/jp

英語ページ：https://tgs.cesa.or.jp/en

◼︎TGS2026メインビジュアル公開！

TGS2026のメインビジュアルは、繊細かつ独自の世界観で注目を集める“ざしきわらし”さんが2年連続で担当。初の5日間開催となる今年のTGS2026を表現している。本メインビジュアルは、TGS2026の象徴として、今後さまざまな場所に登場するので、ぜひ、注目しよう。

●ざしきわらしさんからのコメント

今年のTGSは史上最長、遊びづくしの5DAYSということでメインイラストも5つのテーマで描かせていただきました！ ティザーで描いた女の子がゲームショウで遊びつくしている5枚です！ いろいろな楽しみ方があって本当に素敵なイベントだという雰囲気が来場者様はもちろん、まだ来たことのない人にも伝われば嬉しいです！

●プロフィール

1987年生まれ、福岡県出身。商業イラストを中心に活動しながら、原画展なども定期的に開催。これまでにイラスト集「COLOR PALETTE」「DANDELION」を刊行。3冊目となる「PEAFOWL」を5月に刊行予定。

■新券種を含めた一般公開日の各種チケット販売概要が決定！

30周年を迎える今年は、新しいチケット券種が登場。今年からプレミアムチケットを新設する。

プレミアムチケットは、一般公開日の3日間毎日入場ができる専用パス付きのチケットだ。会場内に設置される特別ラウンジ：エナジースポットを休憩エリアとして利用できほか、ファストチケットの特典と同じく、優先入場とオリジナルグッズも付いた、まさにプレミアムなチケットとなっている。

プレミアムチケットおよびファストチケットは、2026年7月11日正午から販売を開始。プレミアムチケットおよびファストチケットは抽選販売となる。その後、7月20日より、先着販売に移るとのこと。また、1日入場券、特別割引チケットは7月20日から販売開始予定。

一般公開日は、9月19日～21日の3日間で、小学生以下の入場は無料となる。詳細は以下を確認してほしい。

また、TGS30周年を記念した特別なチケット「30周年アニバーサリーチケット」を発売。こちらは、人気ゲームタイトルのビジュアルを刻印した純金メダルと1日入場券が3日間分付いたチケット。アニバーサリーを祝うに相応しい受注生産による限定チケットとなっている。この機会にぜひ、購入を考えてみてはいかがだろうか。

※海外向け一般公開日入場チケットも、同日2026年7月11日に順次販売を開始します。

※コスプレ登録料の事前購入も予定しております。

※登録には料金がかかります。

登録開始日などの詳細については公式SNSにて後日案内するとのこと。TGS公式X（@tokyo_game_show）をフォローし、続報を待とう。

【一般公開日の入場チケット一覧】

券種・価格一覧

2026年9月19日～9月21日 プレミアムチケット（3日間通しチケット）……3万円

2026年9月19日 1日入場券（中学生以上）……3000円2026年9月19日 ファストチケット（特典付き優先入場チケット）……6000円2026年9月19日 特別割引チケット……1500円2026年9月20日 1日入場券（中学生以上）……3000円2026年9月20日 ファストチケット（特典付き優先入場チケット）……6000円2026年9月20日 特別割引チケット……1500円2026年9月21日 1日入場券（中学生以上）……3000円2026年9月21日 ファストチケット（特典付き優先入場チケット）……6000円2026年9月21日 特別割引チケット……1500円2026年9月19日～9月21日 30周年アニバーサリーチケット……330万円

※30周年アニバーサリーチケットは一般公開日3日分の1日入場券（計3枚）が含まれます。

※コスプレ登録料の事前登録については、後日発表いたします。

【一般公開日入場チケット発売期間】

●プレミアムチケット/ファストチケット

申込期間：7月11日12時から7月15日23時59分まで

※抽選販売となります。

※7月20日より先着販売いたします。

※グッズ付き（各日デザインカラーが異なります。）

※各一般公開日開場時に優先的に入場いただけます。

※本チケットで優先入場いただく場合、小学生以下の同伴者についてもファストチケットが必要になります。

※Webでのオンライン事前販売のみで、店頭での販売は行いません。

※チケットにご購入者のお名前が印字されます。会場にて本人確認を実施します。

※お一人様、各日2枚までご購入可能です。

・販売窓口：ローソンチケット

●1日入場券（日付指定の1日券）

・2026年9月19日券：7月20日12時から9月19日15時まで

・2026年9月20日券：7月20日12時から9月20日15時まで

・2026年9月21日券：7月20日12時から9月21日14時まで

※いずれも既定枚数がなくなり次第販売終了

・国内向け販売窓口：ローソンチケット／アソビュー！／Stagecrowd／チケットぴあ／JRE MALL／CNプレイガイド／セブンチケット／イープラス／チケミー／アニメイト

・海外向け販売窓口：Trip.com

●30周年アニバーサリーチケット

受注販売開始：7月11日12時

・国内向け販売窓口：アソビュー！

※国内販売のみ

・TGS2026 プレミアムチケット/ファストチケット特典はこちら

※プレミアムチケット/ファストチケットの特典は日ごとにカラーが異なります。

・プレミアムチケット購入者には限定で専用パスも用意！

●旅行代理店での販売

ファストチケット付きのパッケージプランを数量限定で販売することが決定。日本在住者向けのファストチケット付き宿泊プランや、遠方からの移動も安心の高速バスプラン、一部の国・地域向けのファストチケット付きツアーを販売する。詳細は公式サイトのチケットページよりぜひチェックしてほしい。

【注意事項】

※チケットはすべて日付指定です。

※チケットはプレイガイド・もしくは指定店舗での店頭販売のみです。会場での当日券の販売はありません。

※小学生以下は入場無料です（プレミアムチケットおよびファストチケットは除く）。

※入場口を別途用意するファミリーゲームパークは、中学生以下と同伴保護者が入場無料です。

※9月19日、20日の初回入場は16時まで。再入場は16時30分までです。9月21日は、初回入場は15時まで。再入場は15時30分までです。

※9月19日～21日の朝は、開場後、プレミアムチケットおよびファストチケット所有者、1日入場券及び特別割引チケット所有者の順に入場します。

※入場チケットの販売窓口等の詳細は、本日公開の来場者向け公式サイト（https://tgs.cesa.or.jp/）にてご確認ください。

■ビジネスデイ入場チケットの販売概要が決定！

TGS2026では、ゲームに関連するビジネス目的の来場者のために、9月17日と18日の2日間をビジネスデイとし、商談などがしやすい環境を整えている。会期中は、出展社の招待者、およびビジネスデイのチケット購入者が入場可能だ。

ビジネスデイのチケット販売にあたっては、ゲーム業界関係者であることを事前審査するとのこと。審査を通過した人のみビジネスデイに2日間入場できる。なお、ビジネスデイは18歳未満および学生の入場はできない。乳幼児や未就学児を同伴しての入場も断っているとのこと。

ビジネスデイのチケット販売開始は7月30日予定。券種は、ビジネスデイ事前登録（1万6500円）と、ビジネスラウンジ利用などの特典が付くビジネスデイ・ゴールドパス（4万4000円）、専用のラウンジ利用や、特別入場口からの入場が可能なビジネスデイ・ブラックパス（11万円）の3種類となる。詳細は公式サイト（https://tgs.cesa.or.jp/）を確認してほしい。