「Forza Horizon 6」のハンコンデビューにも最適！ Logicool「G923d」が1万8000円引きの超特価

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本製品は、Logicoolの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonではプライムデー先行セールで、3万8800円（33％オフ）で販売されています（7月8日現在）。通常価格から約1万8000円引きです。

手に持って扱う普通のコントローラーと違い、まるで実車のようにステアリング（ハンドル）を回したり、フットペダルを踏んでゲーム中の車を走らせるのが特徴。より高い没入感を味わえます。

動作確認済みの対応タイトルは「グランツーリスモ7」「Forza Horizon 6」などのレーシングゲーム。とくに5月に発売したばかりの「Forza Horizon 6」目的でハンコンデビューしたという声は多いです。

実車のようなリアルさ

フォースフィードバック機能により、ハンドルを握る手に路面の凹凸や滑る感覚が伝わってきます。それは普通のコントローラーの振動とは違ったリアルさで、実車に乗っているかのような没入感を生み出します。

PlayStation公式ライセンス製品

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの公式ライセンスをとっているため、十字キーや○×△□ボタンもハンドルに付いています。動作確認含め、安心して利用できます。

足で操作するフットペダル

スロットル、ブレーキ、クラッチの役割を持つフットペダルも付属。ほかだと別売りになっているハンコンも多いなか、セットで付いてくるのは初めての人にとって優しいのでおすすめです。

まとめ：今こそ始めようハンコンデビュー

おすすめしたいのは、「初めてハンコンを買う人」です。ソニーの公式ライセンスやフットペダルがセットで付属するなど、初心者はこれを買うだけで大丈夫という安心感があります。

実際に買った人からは「レースゲームが10倍楽しくなった」「セッティングはスマートで簡単」「触り心地は革製みたいで満点」など好評の声が寄せられています。ぜひプライムデー先行セールで【33％オフ】と安くなっているこの機会をお見逃しなく！