Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第130回
ごろ寝の動画視聴に最適！ 2万円ちょいで買える9型タブレット
2026年07月27日 19時00分更新
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軽量ボディで動画視聴にピッタリ！
「Lenovo Tab B9」
Lenovo Tab B9は、Android 12搭載の9型ワイドパネルタブレット。Amazon.co.jpでは、2万1890円（20％オフ）で販売されています（7月27日現在）。
8コアプロセッサー「MediaTek Helio G80」と4GBメモリー、64GBストレージを搭載し、ネットサーフィンや動画視聴を快適に楽しめます。
質量約344gの軽量ボディに5100mAhの大容量バッテリーを備え、ドルビー・アトモス対応スピーカーや最大2TB対応のmicroSDスロットも魅力です。
「Lenovo Tab B9」の特徴
片手でも持ちやすい絶妙な「9.0型コンパクトボディ」
スマホより見やすく、10インチ級より軽くて取り回しやすい9.0型（約344g）のサイズ感。自宅での「ごろ寝視聴」や外出先への持ち運び、電子書籍の読書にも最適です。
映画や動画を没入感たっぷりに楽しめる「ドルビー・アトモス」対応
立体音響技術「ドルビー・アトモス」に対応したステレオスピーカーを搭載。映画やアニメ、音楽コンテンツを臨場感あるサウンドで楽しむことができます。
約13時間持つ大容量バッテリー
大容量5100mAhバッテリーを内蔵し、約13時間の駆動が可能。さらにmicroSDカードで最大2TBまでストレージを拡張できるため、動画や書籍データをたっぷり保存して持ち運べます。
まとめ：動画や電子書籍を楽しめるサブ端末に
おすすめしたいのは、「安価なライト向けタブレット」を求める人です。片手で持ちやすい9インチサイズで、動画を見たり電子書籍を読む目的ならちょうどいいスペックと言えます。
とくに充電の持ちが良い点は好評で、買ってよかったという声も。ぜひセール中のいま、購入を検討してみてください。
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