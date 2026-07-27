Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第128回
失敗したくないなら「iPad Air」一択！ バランスのいい構成で数年は現役
2026年07月27日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
一度買えば数年は現役
「iPad Air（M4）」
iPad Air（M4）は2026年3月に発売したタブレット型端末。Amazonでは、14万1212円（256GBモデル）で販売されています（7月27日現在）。公式で買うより、5500円ほど安くなっています。
CPUは前世代のM3チップモデルに比べて、最大30％ほど高速化した「M4チップ」を搭載。非常にサクサク動きます。
高解像度の美しいLiquid Retina ディスプレイは、色鮮やかで反射せず快適だと評判。Apple Pencilでメモを取ったり絵を描いたりする際にも、ピクセルレベルの精度を約束します。
ストレージ256GB＆Wi-Fiモデルのため価格とスペックのバランスは抜群。動画鑑賞などのライトな用途であればまさに快適そのものです。一度購入すれば軽く5年間ほどは現役で使い続けられるでしょう。
「iPad Air（M4）」の特徴
圧倒的な処理能力を誇る「M4チップ」搭載
パワフルなM4チップの採用により、グラフィック性能やマルチタスク性能が大幅に向上。アプリの同時起動はもちろん、重いAI処理やグラフィック負荷の高いゲームまでストレスなく快適にこなせます。
きわめて低い反射率で目に優しいディスプレイ
Liquid Retinaディスプレイは光の反射率がきわめて低く、長時間見ても疲れにくいです。サイズ感は11インチで「縦247.6mm、横178.5mm、厚さ6.1mm」とほどよいものとなっています。重量もおよそ464gと軽量です。
次世代の高速通信「Wi-Fi 7」に対応
独自チップ「Apple N1」を内蔵し、最新規格であるWi-Fi 7の高速ワイヤレス接続に対応。大容量の写真・動画データの送信やオンライン作業もスムーズに行なえます。
まとめ：手軽な高スペックタブレット
おすすめしたいのは、「買い物に失敗したくない人」です。一度買えば数年は買い替えなくていいスペックなうえ、最小構成よりストレージも多く余裕があります。自信を持っておすすめできる一品ですね。
また、旧世代機からの買い替えでは端末の堅実な進化を感じられるでしょう。お仕事でもプライベートでも、いつでもそばに置く端末として「iPad Air（M4）」を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第129回
トピックス急な雨にも安心！ 履き心地の良いアディダスのゴアテックスシューズが18％オフ
-
第127回
トピックスAmazonで一番売れてるルーターがこれ！ あなたの家もそろそろWi-Fi 7にしませんか
-
第126回
トピックスダイソンもいいけど、3万円ならSharkもアリ！ 軽くてパワフルなコードレス掃除機が32％オフ
-
第125回
トピックス服の下でこっそり首元ひんやり！ ソニーの“着るクーラー”が快適そうだ
-
第124回
トピックスすべてが快適な王道ノート「MacBook Air M5」 15インチの作業領域はやっぱり魅力
-
第123回
トピックス「スプラトゥーン レイダース」公式より1000円安い！ ソロでもマルチでも楽しい話題作
-
第122回
トピックス世界最小クラスのサイズで、ノートPCまで充電！ Ankerの急速充電器は最大70W／3ポートで超便利
-
第121回
トピックスSlackやメールを別画面でサクサク確認！ タッチ対応の10.1型横長モバイルモニターが2万円
-
第120回
トピックスAndroidタブレット、これで十分！ 12.1インチでゲームも動画も快適、ペンまで付いてくる
-
第119回
トピックス動画もゲームもサクサク動く「iPad (A16)」、最小構成にして最高のタブレット
- この連載の一覧へ