失敗したくないなら「iPad Air」一択！ バランスのいい構成で数年は現役

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iPad Air（M4）は2026年3月に発売したタブレット型端末。Amazonでは、14万1212円（256GBモデル）で販売されています（7月27日現在）。公式で買うより、5500円ほど安くなっています。

CPUは前世代のM3チップモデルに比べて、最大30％ほど高速化した「M4チップ」を搭載。非常にサクサク動きます。

高解像度の美しいLiquid Retina ディスプレイは、色鮮やかで反射せず快適だと評判。Apple Pencilでメモを取ったり絵を描いたりする際にも、ピクセルレベルの精度を約束します。

ストレージ256GB＆Wi-Fiモデルのため価格とスペックのバランスは抜群。動画鑑賞などのライトな用途であればまさに快適そのものです。一度購入すれば軽く5年間ほどは現役で使い続けられるでしょう。

圧倒的な処理能力を誇る「M4チップ」搭載

パワフルなM4チップの採用により、グラフィック性能やマルチタスク性能が大幅に向上。アプリの同時起動はもちろん、重いAI処理やグラフィック負荷の高いゲームまでストレスなく快適にこなせます。

きわめて低い反射率で目に優しいディスプレイ

Liquid Retinaディスプレイは光の反射率がきわめて低く、長時間見ても疲れにくいです。サイズ感は11インチで「縦247.6mm、横178.5mm、厚さ6.1mm」とほどよいものとなっています。重量もおよそ464gと軽量です。

次世代の高速通信「Wi-Fi 7」に対応

独自チップ「Apple N1」を内蔵し、最新規格であるWi-Fi 7の高速ワイヤレス接続に対応。大容量の写真・動画データの送信やオンライン作業もスムーズに行なえます。

まとめ：手軽な高スペックタブレット

おすすめしたいのは、「買い物に失敗したくない人」です。一度買えば数年は買い替えなくていいスペックなうえ、最小構成よりストレージも多く余裕があります。自信を持っておすすめできる一品ですね。

また、旧世代機からの買い替えでは端末の堅実な進化を感じられるでしょう。お仕事でもプライベートでも、いつでもそばに置く端末として「iPad Air（M4）」を検討してみてはいかがでしょうか。