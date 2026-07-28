Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第134回
「ゲーミングPC=デカい」そんな時代は終わった！ 省スペースで本格ゲームも動画編集もできる「MINISFORUM G1 Pro」
2026年07月28日 17時00分更新
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スリムなのにハイスペック！
「MINISFORUM G1 Pro」
MINISFORUM G1 Proは、小さな本体が特徴のミニパソコン。Amazon.co.jpでは、25万6799円で販売されています（7月28日現在）。
まず目を見張るのが、そのサイズ感。幅57mm×高さ315mm×奥行215mmと非常にコンパクト。モニター横のスペースにスルッと入り込むスリムさです。重量も約3.81Kgと、片手で持ち運べるレベル。
CPUに「AMD Ryzen 9 8945HX」、GPUに「RTX 5060」を搭載し、最新ゲームや4K動画編集などの重い処理も快適にこなせます。メモリやストレージの拡張性にも優れ、最大4画面出力や高速通信Wi-Fi 6Eに対応するなど、省スペースで妥協のないデスク環境を構築できます。
「MINISFORUM G1 Pro」の特徴
省スペースで本格ゲームや動画編集がこなせるハイパワー
16コア32スレッドの「Ryzen 9 8945HX」と「GeForce RTX 5060」を搭載。小型ボディながらレイトレーシングやAI補正を活かした重いゲーム、4K動画編集もスムーズに動作します。
最大4画面出力＆豊富な端子
HDMI 2.1×2やDisplayPort 1.4×3に加え、5G有線LANやWi-Fi 6Eを装備。最大4画面への映像出力が可能で、トレーディングやコンテンツ制作などの作業効率を飛躍的に高めます。
長く使える高拡張性
標準で32GBメモリと1TB SSDを備えつつ、メモリは最大96GB、SSDは最大8TBまで拡張可能。用途の変化や将来のスペック不足にも柔軟に対応できる安心の設計です。
まとめ：妥協なき性能と省スペース化
おすすめしたいのは、「PCに場所をとりたくないけど、性能も妥協したくない」という人です。高性能なデスクトップPCはとにかく大きくなりがちなので、このサイズ感なら浪漫のある一品と言えるでしょう。
また、デザインが美しいのも高ポイント。主張しすぎず、それでも確かな存在感を与えてくれます。なお、原材料費の高騰により価格引き上げが予定されているので、ぜひ早めに購入を検討してください。
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