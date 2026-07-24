ダイソンもいいけど、3万円ならSharkもアリ！ 軽くてパワフルなコードレス掃除機が32％オフ

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本製品は、Sharkが販売するコードレス掃除機です。現在タイムセールで2万9800円（32％オフ）で販売されています（7月24日現在）。

Amazon.co.jp限定モデルのホワイトカラーで、部屋の隅にあっても馴染みのいいデザインとなっています。

重量はわずか1.7kgと軽量で、取り回しがしやすいのは大きな特徴。それでいて強力な吸引力を発揮し、あらゆるゴミをしっかり取り除いてくれます。

独自のテクノロジーで賢くお掃除

iQセンサーとフロアセンサーを組み合わせたShark独自の「Smart iQテクノロジー」により、ゴミの量に合わせて吸引力を自動調整。賢く手軽にお掃除できます。

長い毛も絡まない

お掃除でやっかいな長い髪の毛やペットの毛も、パワーフィンで強力に除去。絡まずお手軽にお掃除できます。

充電ドック、スタンド付き

置くだけで充電できるドックとスタンドが付属。ブラシロールや出すとカップは取り外して水洗いできるので、簡単に清潔な環境を保つことができます。

まとめ：軽さと吸引力を妥協しない

おすすめしたいのは、「軽い掃除機」を求めている人です。某社のコードレス掃除機は2kgオーバーなのに対し、本製品は1.7kgと軽量な部類。そのぶん吸引力（パワー）は落ちると思いきや、そこも妥協せず目に見えないゴミもしっかり取り除きます。

お値段もセール価格で2万9800円とかなり安い方。コスパの良い製品となっているので、ぜひお買い得なこの機会に、購入を検討してみてください。