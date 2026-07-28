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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第131回

仕事用にも学生用にも、ちょうどいい！ マウスコンピューターのノートPCが1万3000円引き

2026年07月28日 09時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「mouse A4」をチェック！
 

絶妙な軽さで持ち運びに便利！
「mouse A4」

　mouse A4は、マウスコンピューターが販売するノートパソコン。Amazon.co.jpでは11万3390円（11％オフ）で販売され、売れています（7月27日現在）。参考価格より1万3000円ほど安くなっています。

　本製品は、重さ約1.34kgで持ち運びにも便利な14型フルHDモバイルノートPCです。CPUに「AMD Ryzen 5 7430U」、16GBメモリーと500GB SSD（NVMe）を搭載し、動画視聴からテレワークまで快適にこなせます。

　安心の日本国内生産で、最新規格のWi-Fi 6Eや画面出力対応のUSB Type-Cも備え、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍します。

「mouse A4」の特徴

快適なマルチタスク

　6コア／12スレッドの「AMD Ryzen 5 7430U」プロセッサーと16GBの大容量メモリーを標準搭載。普段使いはもちろん、ビジネスの書類作成やウェブ会議、動画配信の視聴もスムーズにこなせます。

約1.34kgの軽量ボディ＆充実の拡張性

　持ち運びやすい14型（約1.34kg）のコンパクトサイズでありながら、Wi-Fi 6E対応や有線LANポート、USB Type-C（PD入力・画面出力対応）、HDMIなど、充実したインターフェースを備えています。

安心の「3年間センドバック保証＆24時間サポート」

　信頼の日本国内生産に加え、標準で「3年間のセンドバック修理保証」と「24時間365日の電話サポート」が付属。万が一のトラブル時も手厚いサポート体制で安心して利用できます。

Amazonで「mouse A4」をチェック！
 

まとめ：安心の国産ノートPC

　おすすめしたいのは、「ノートPCに安心感」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。国内生産と修理保証、24時間365日サポート対応など、ユーザーをずっと安心させてくれる保証が素晴らしい。

　コンパクトな14型で持ち運びがしやすいため、どこでも使えるのが魅力。ぜひノートPCの買い替えなどの際は、本製品をご検討ください。

Amazon.co.jpでチェック

mouse A4 【3年保証】 ノートパソコン (Ryzen 5 7430U プロセッサ AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 14インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A4A5U01SR1SIW1104AZ

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