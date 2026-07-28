音質とノイキャンが大幅進化！心拍数も測れる「AirPods Pro 3」が公式よりちょっぴりお買い得

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本製品は、Appleが販売するワイヤレスイヤホンの最新モデルです。Amazon.co.jpでは、4万1071円で販売されています（7月28日現在）。公式で買うより、1700円ほど安いです。

最大の特徴は進化したアクティブノイズキャンセリング機能。前モデル「AirPods Pro 2」と比べて最大2倍ほどの雑音を除去し、聴きたい音だけを聴くことができます。

新たに心拍数センサーやApple Intelligenceによるライブ翻訳機能を搭載。単体で最大8時間の再生に対応し、自然な外音取り込みや豊富なイヤーチップにより長時間の着用も快適です。

世界最高峰の強力なノイズキャンセリング

不要な雑音を劇的に減衰し、どこでも作業や音楽に没頭可能。外音取り込みも極めて自然で、イヤホンをつけたまま快適に会話できます。

心拍数センサー＆ライブ翻訳機能を新搭載

ワークアウト中の心拍数・消費カロリーの計測に対応するほか、Apple Intelligenceを活用したライブ翻訳機能で多言語のコミュニケーションをサポートします。

フィット感を高める5サイズのイヤーチップ

新設計のイヤーチップは5サイズ用意され、耳の形に合わせた抜群のフィット感と安定した着け心地を実現します。また、1回の充電で最大8時間の連続再生に対応しているのもポイントです。

まとめ：作業に集中したい人はマストバイ

おすすめしたいのは、「高品質なノイズキャンセリングイヤホン」を求める人です。雑音の除去機能は目覚ましい進化を遂げており、集中して作業するのに欠かせないという声もあります。

惜しいのはiPhoneユーザーでないと真価を発揮できない点ですが、そこが問題ないのであればマストバイ。ぜひ購入を検討してみてください。