あなたのエイム力を上げる！ 定番ゲーミングマウス「G304」が持った瞬間にわかる“軽さ”で進化

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G304 X SUPERLIGHTは、ロジクールが販売するゲーミングマウスです。Amazon.co.jpでは、1万1800円で販売されています（7月27日現在）。

本製品は、約59gという軽さが特徴。高精度な「HERO 44Kセンサー」を搭載し、細かな操作も正確に反映します。

約130時間の長寿命バッテリーやLIGHTSYNC RGBも備え、ゲームから普段使いまで快適にこなせる頼もしい相棒となるでしょう。

前モデルから約40g軽量化！

定番人気の「G304」から約40gの大幅な軽量化を実現。手への負担を最小限に抑え、FPSなどの素早く繊細なエイム操作が求められるタイトルでも軽快にプレイできます。

高精度「HERO 44Kセンサー」搭載

100〜44,000DPIに対応する高性能センサーを搭載し、精密なトラッキングが可能。さらに約130時間持続するバッテリーを備え、充電切れを気にせずゲームに没頭できます。

LIGHTSPEED・Bluetooth・有線の「トリプル接続対応」

超低遅延な「LIGHTSPEEDワイヤレス」だけでなく、Bluetooth接続やUSB Type-Cでの有線接続にも対応。ゲーミング環境はもちろん、外出先や仕事用など幅広いシーンで活躍します。

まとめ：エイム力をレベルアップ！

おすすめしたいのは、「繊細な操作を必要とする人」です。軽量化＆高精度センサーによって、細かな動きを正確に反映するようになりました。FPSゲームなど、素早さと正確さを求められるタイトルにはうってつけで、エイム力の向上も見込めます。

電池の持ちも約130時間と十分で、電池を気にせずプレイできます。公式アプリを使えばボタン割り当てなども変えられるので、ゲーマーも安心の一品。ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。