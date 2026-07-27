急な雨にも安心！ 履き心地の良いアディダスのゴアテックスシューズが18％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレイルランニングシューズ。Amazonでは18％オフセールを開催中で、1万2592円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（7月27日現在）。

このシューズは森林や山などの「トレイル（未舗装道）」を歩くことを目的としています。そのためクッション性・透湿性・防水性に優れており、どんな道でも踏破できます。

なにより防水性に定評のある「ゴアテックス」メンブレンを使用しているのが特徴。外出時の急なゲリラ豪雨から足元を守るのに最適です。グリップもしっかりしており、濡れたマンホールや石でも滑らず歩けます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日も快適な最高峰の防水透湿性

高い防水性と優れた透湿性を兼ね備えたGORE-TEXメンブレンを採用。雨天時のハイクやトレイルランはもちろん、濡れやすい雨の日の街履きでも足元を快適に保ちます。

悪路や山道もしっかり捉える優れたグリップ性能

泥道や滑りやすい路面、尖った岩場でも威力を発揮する耐久性の高いソールパターンを採用。アウトドアでの歩行を強力にサポートし、足元のブレや疲労を軽減します。

タウンユースから本格アウトドアまでこなす高い汎用性

トレイルランニングやハイキングだけでなく、日常のウォーキングや雨天時の通勤・通学まで幅広く対応。一足持っておくだけで様々なシーンで重宝する万能スニーカーです。

まとめ：雨の日に最適な一足

おすすめしたいのは、「普段使いできる雨用のシューズ」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。見た目はタウンシューズ寄りなので、普段使いに違和感がないのもありがたいです。

セールで18％オフとなっているこの機会に、雨の日用の靴として購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。