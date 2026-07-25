Amazonで一番売れてるルーターがこれ！ あなたの家もそろそろWi-Fi 7にしませんか

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WSR3600BE4P/NBKは、バッファローの販売するWi-Fi 7 ルーターです。Amazon.co.jpでは、1万2980円で販売され、「無線・有線LANルーター」カテゴリでベストセラー1位になっています（7月24日現在）。

第7世代の通信規格「Wi-Fi 7」に対応したコンパクトなWi-Fiルーターで、通信効率や通信遅延が改善されています。

3本のアンテナを内蔵しており、高速な「2バンド同時モード」と安定した「2バンド切替モード」を使い分けるのが特徴。5GHzと2.4GHzの2帯域をうまく組み合わせ、スマホやゲーム機の通信をスムーズに行います。

スマホアプリで簡単セット

スマートフォンに「AirStationアプリ」をインストールし、案内に沿って設定するだけで簡単にセットアップできます。初めての人でも安心という信頼感がありますね。

有線接続にも対応

背面には全ポート1Gbpsに対応したLANポート×3を搭載。有線接続で安定したインターネットやゲームを楽しみたい人も安心です。

場所を選ばないコンパクトさ

サイズは約「幅60×高さ155×奥行133mm」で、手のひらに乗るコンパクトさが売りです。壁掛け設置も可能で、場所を自由にできるのはユーザーにとって嬉しいポイント。

まとめ：Wi-Fi 7 ルーターのエントリーモデル

おすすめしたいのは、「初めてWi-Fi 7 ルーターを導入する人」です。お値段は1万2980円とお手頃で、設定もアプリで簡単にできます。サポートも充実したバッファロー製なので、エントリーモデルとしてはこれ以上ない選択肢です。

プロゲーマーが求めるようなハイエンド環境に耐えうる製品ではありませんが、日常使いでは十分「速さ」を実感できるハズ。ぜひ購入を検討してみてください。