Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第127回
Amazonで一番売れてるルーターがこれ！ あなたの家もそろそろWi-Fi 7にしませんか
2026年07月25日 09時00分更新
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スマホ体験をアップグレード
「WSR3600BE4P/NBK」
WSR3600BE4P/NBKは、バッファローの販売するWi-Fi 7 ルーターです。Amazon.co.jpでは、1万2980円で販売され、「無線・有線LANルーター」カテゴリでベストセラー1位になっています（7月24日現在）。
第7世代の通信規格「Wi-Fi 7」に対応したコンパクトなWi-Fiルーターで、通信効率や通信遅延が改善されています。
3本のアンテナを内蔵しており、高速な「2バンド同時モード」と安定した「2バンド切替モード」を使い分けるのが特徴。5GHzと2.4GHzの2帯域をうまく組み合わせ、スマホやゲーム機の通信をスムーズに行います。
「WSR3600BE4P/NBK」の特徴
スマホアプリで簡単セット
スマートフォンに「AirStationアプリ」をインストールし、案内に沿って設定するだけで簡単にセットアップできます。初めての人でも安心という信頼感がありますね。
有線接続にも対応
背面には全ポート1Gbpsに対応したLANポート×3を搭載。有線接続で安定したインターネットやゲームを楽しみたい人も安心です。
場所を選ばないコンパクトさ
サイズは約「幅60×高さ155×奥行133mm」で、手のひらに乗るコンパクトさが売りです。壁掛け設置も可能で、場所を自由にできるのはユーザーにとって嬉しいポイント。
まとめ：Wi-Fi 7 ルーターのエントリーモデル
おすすめしたいのは、「初めてWi-Fi 7 ルーターを導入する人」です。お値段は1万2980円とお手頃で、設定もアプリで簡単にできます。サポートも充実したバッファロー製なので、エントリーモデルとしてはこれ以上ない選択肢です。
プロゲーマーが求めるようなハイエンド環境に耐えうる製品ではありませんが、日常使いでは十分「速さ」を実感できるハズ。ぜひ購入を検討してみてください。
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