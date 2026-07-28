えっ、手持ちの服が空調ウェアに!? サンコーの“後付け”ベルトファンが画期的

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なんでもファン付きウェアにな～るは、サンコーが販売するベルトファンです。Amazon.co.jpでは、6980円で販売されています（7月28日現在）。

本製品は、手持ちのTシャツや作業着をファン付きウェアに返り咲かせる後付けベルトファンです。腰に巻くだけで簡単に装着でき、服の中に風を送り込んで涼しさを確保します。

USB PD対応のモバイルバッテリーを使用すれば高出力の爆風モードが起動。ファンと本体を分離して手洗いできるため、汗をかく夏の屋外作業でも衛生的に使えます。リモコン付きで、風量は強／中／弱の3段階から操作可能です。

専用ウェア不要で後付けOK

腰に巻いて装着するだけなので、普段使っているTシャツや作業着をそのまま空調ウェア化できます。専用のウェアを何枚も買い揃える必要がありません。

高出力バッテリーでプロ仕様の「爆風」を実現

PD対応のモバイルバッテリーを接続すると自動で高出力（9V）モードへ移行。通常の5V接続時よりもさらにパワフルな風を生み出し、暑い現場でもしっかり体を冷やします。

通気性を確保するウレタンスペーサー＆丸洗いできる衛生設計

服とファンの間に空気の通り道を作るスペーサーが付属し、風がつぶれず全体へ行き渡ります。また、ファンを取り外せば本体生地を手洗いできるため、いつでも清潔に保てます。

まとめ：猛暑に1つあると安心

おすすめしたいのは、「空調ウェアを何着も持ちたくない人」です。昨今の猛暑のなか、屋外で動く人にとって空調ウェアはもはや必需品。とは言え何着も持つには高いしかさばる。そんな要望に応える一品です。

重量は約490gで、PD対応20000mAhモバイルバッテリーを使用した際は約6時間の連続稼働を実現します。お手軽に空調ウェアを使いたい人は、ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。