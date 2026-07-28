8.8型なのに2.5K/144Hz液晶搭載！ 夢とロマンのモバイルノートPC「GPD Pocket 4」セールでお買い得

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GPD Pocket 4は、TENKUが販売するモバイルAIノートPC。Amazon.co.jpでは、21万4300円（14％オフ）で販売されています（7月28日現在）。

重さ約770gのコンパクトボディに「AMD Ryzen 7 8840U プロセッサー」と、「AMD Radeon 780M グラフィックス」を搭載。8.8インチの高精細タッチ液晶やキーボードを備え、場所を選ばず本格的な作業がこなせます。

さらに、用途に合わせて交換できる「モジュール式拡張ポート」を搭載。KVMやLTEモジュールを装着することで、サーバー管理や屋外でのフィールドワークにも柔軟に対応します。

約770gの超軽量ボディに2.5K/144Hz高精細液晶を凝縮

持ち運びに便利な小型サイズながら、500nitと明るく滑らかな144Hz表示対応の8.8型2.5Kディスプレイを搭載。ビジネス作業からエンタメ・ゲームまで快適に楽しめます。

「モジュール交換」で用途に合わせた拡張が可能

背面ポートのモジュールを付け替えることで、サーバー管理に便利なKVM機能や4G LTE通信を追加可能。IT管理者やフィールドワーカーの特殊なニーズにも1台で応えます。

実用的なインターフェースが充実

HDMI出力、USB4、500万画素Webカメラ、指紋認証センサー、LANポートを標準装備。100W PD急速充電に対応し、外出先でのリモートワークやオンライン会議もスムーズに行えます。

まとめ：ロマンを詰め込んだ最強UMPC

おすすめしたいのは、「カバンに入る高性能な小型PC」を求める人です。約770gとノートPCとしては軽量＆小型ながら、ゲームもサクサク動くスペックを誇ります。

動画編集やAI、ゲームにビジネスなど重い作業をいつでもどこでもできる本製品。ぜひ購入を検討してみてください。