Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第135回
8.8型なのに2.5K/144Hz液晶搭載！ 夢とロマンのモバイルノートPC「GPD Pocket 4」セールでお買い得
2026年07月28日 19時00分更新
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ポケットサイズのデスクトップPC
「GPD Pocket 4」
GPD Pocket 4は、TENKUが販売するモバイルAIノートPC。Amazon.co.jpでは、21万4300円（14％オフ）で販売されています（7月28日現在）。
重さ約770gのコンパクトボディに「AMD Ryzen 7 8840U プロセッサー」と、「AMD Radeon 780M グラフィックス」を搭載。8.8インチの高精細タッチ液晶やキーボードを備え、場所を選ばず本格的な作業がこなせます。
さらに、用途に合わせて交換できる「モジュール式拡張ポート」を搭載。KVMやLTEモジュールを装着することで、サーバー管理や屋外でのフィールドワークにも柔軟に対応します。
「GPD Pocket 4」の特徴
約770gの超軽量ボディに2.5K/144Hz高精細液晶を凝縮
持ち運びに便利な小型サイズながら、500nitと明るく滑らかな144Hz表示対応の8.8型2.5Kディスプレイを搭載。ビジネス作業からエンタメ・ゲームまで快適に楽しめます。
「モジュール交換」で用途に合わせた拡張が可能
背面ポートのモジュールを付け替えることで、サーバー管理に便利なKVM機能や4G LTE通信を追加可能。IT管理者やフィールドワーカーの特殊なニーズにも1台で応えます。
実用的なインターフェースが充実
HDMI出力、USB4、500万画素Webカメラ、指紋認証センサー、LANポートを標準装備。100W PD急速充電に対応し、外出先でのリモートワークやオンライン会議もスムーズに行えます。
まとめ：ロマンを詰め込んだ最強UMPC
おすすめしたいのは、「カバンに入る高性能な小型PC」を求める人です。約770gとノートPCとしては軽量＆小型ながら、ゲームもサクサク動くスペックを誇ります。
動画編集やAI、ゲームにビジネスなど重い作業をいつでもどこでもできる本製品。ぜひ購入を検討してみてください。
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