プライムデーで狙いたい！ サンダルなのにスニーカー感覚のニューバランス「Fresh Foam UA710」が安い

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プライムデーで夏用のサンダルを探すなら、気軽に履けて、街歩きにも使いやすい一足を狙いたいところ。涼しくラクに履けるのはもちろん、つま先までカバーされていて安心感もあると、近所の買い物から休日のお出かけまで出番が増えます。

そんな“サンダルだけどラフすぎない”モデルとして注目したいのが、ニューバランスのFresh Foam UA710です。

夏の足元はラクにしたい。できればサンダルで涼しく過ごしたい。そんな人にチェックしてほしいのが、ニューバランスのFresh Foam UA710。Amazonにて25%OFFの7,389円で販売されています。

Fresh Foam UA710は、サンダルの軽快さを持ちながら、スニーカー感覚で履きやすい一足です。つま先を覆うデザインを採用しているため、一般的なサンダルよりも足元の安心感が高く、街歩きや買い物、休日の外出にも使いやすいのが魅力。

「サンダルの気楽さは欲しい。でも、ペタペタした履き心地や、足元だけ妙にラフな雰囲気になるのは避けたい」。そんな悩みにハマりやすいモデルです。スポーティーな見た目なので、ショートパンツはもちろん、夏のカジュアルなパンツにも合わせやすいでしょう。

履き心地のキモは、名前にも入っている「Fresh Foam」。優れたクッション性と軽量性をもつ独自のミッドソールで、クッション性と軽やかな履き心地が特徴。さらに、3ヵ所の面ファスナーでフィット感を調整できるため、「足に合うかどうか不安」という人も試しやすいでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Fresh Foam UA710の特徴

つま先カバー付きで、サンダルでも安心感あり

足先をしっかり覆うデザインなので、つま先が出るサンダルに比べて安心して履きやすいのがポイントです。サンダルらしい軽さはありつつ、見た目はスニーカー寄り。近所履き感を抑えたい人にも向いています。

Fresh Foamで軽快な履き心地

ミッドソールには、ニューバランス独自の「Fresh Foam」を採用しています。クッション性と軽量性を備えているため、長めの散歩や買い物など、ちょっと歩く日にも頼りになります。夏の外出用として、気軽に履き回しやすい一足です。

3ヵ所の面ファスナーでフィット感を調整

足に合わせて調整しやすいよう、3ヵ所に面ファスナーを備えています。サンダルで気になりがちな「ゆるい」「歩くとズレる」といった不安を抑えやすく、自分の足に合わせて履きやすいのも嬉しいところです。

まとめ：夏の足元に“ラクさ”と“安心感”を両方ほしい人へ

参考価格：9,900円

現在の価格：7,389円［25%OFF］

Fresh Foam UA710は、「暑い日はサンダルを履きたいけれど、足元がラフに見えすぎるのはちょっと……」という人にぴったりのモデルです。つま先カバー付きで安心感があり、見た目もスポーティー。スーパーへの買い物、散歩、旅行、休日のちょっとしたお出かけまで、幅広く使いやすい一足です。

アウトソールには、舗装路から軽い不整地まで対応しやすい「AT Tread」アウトソールを採用しています。街中だけでなく、公園やキャンプ場など、足場が少し変わる場所でも使いやすいのが強みです。サンダルの気軽さとスニーカーの安心感を両立したFresh Foam UA710。夏の足元レギュラーとして、かなり出番が増えそうです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。