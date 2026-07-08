Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第90回
65型のRGB-MiniLEDが18万円切りはデカい。TCLの大画面4Kテレビが33％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 15時45分更新
TCL 65Q7D
通常価格26万8000円→17万9999円（33％オフ）
TCLの65V型4Kテレビが参考価格から8万8001円引き。RGB-MiniLEDを採用したAmazon.co.jp限定モデルで、映画や配信を大画面で楽しみたい人向けです。
4K／144Hz表示に対応し、AMD FreeSync Premium Proも備えているため、ゲーム機と組み合わせるとなめらかな映像を楽しめます。Google TV、AirPlay 2、Wチューナー、裏番組録画、ALLMにも対応し、テレビも配信も文句なし。音響はOnkyoの2.1chスピーカーで、Dolby Atmosにも対応します。広色域やゲーム機能まで重視して、大画面テレビとしてはかなり高コスパな1台です。
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