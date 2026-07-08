やっぱ電池はエネループですよ。単4形20本パックが20％オフ【Amazonプライムデー2026】

パナソニック(Panasonic) BK-4MCD/20SA

通常価格8780円→7000円（20％オフ）

単4形エネループの20本パックが1780円引き。リモコンや時計、ワイヤレスマウス、子どものおもちゃなど、家の中で単4電池をよく使う人にそろえやすいセットです。20本まとめて用意できるので、使う場所ごとに入れ替え用を分けておきたいときにも便利です。

最小容量は800mAh、繰り返し使用回数は約600回。充電してくり返し使えるため、電池代を浮かせたい人にはこれ。ただし充電器は別売りなので、すでに対応充電器を持っている人や、電池だけを買い足したい人に特にオススメです。やっぱ電池はエネループですよ。