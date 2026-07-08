Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第88回
しろちゃんがかわいい、それだけで欲しい。エレコムのUSB-C充電器が20％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 15時35分更新
エレコム EC-AC11267WF
通常価格3490円→2790円（20％オフ）
エレコムのUSB-C充電器が700円引き。USB-Cを1ポートだけ使う場合は最大67W出力に対応し、USB PD対応のデバイスを1台で充電しやすいモデルです。2000円台なら、出張用の予備充電器としてもオススメ。
USB Type-Cポートを3つ備え、ノートPC、スマホ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電可能。2ポート同時使用時は組み合わせにより合計最大65W、3ポート同時使用時は合計最大60Wで、USB-C1は最大40Wまで出力可能です。GaN II採用のコンパクト設計で、バッグに入れやすいのもポイント。まあ色々書きましたが、しろちゃんがかわいいんですよ。一番の価値はそこです。
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