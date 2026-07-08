しろちゃんがかわいい、それだけで欲しい。エレコムのUSB-C充電器が20％オフ【Amazonプライムデー2026】

エレコム EC-AC11267WF

通常価格3490円→2790円（20％オフ）

エレコムのUSB-C充電器が700円引き。USB-Cを1ポートだけ使う場合は最大67W出力に対応し、USB PD対応のデバイスを1台で充電しやすいモデルです。2000円台なら、出張用の予備充電器としてもオススメ。

USB Type-Cポートを3つ備え、ノートPC、スマホ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電可能。2ポート同時使用時は組み合わせにより合計最大65W、3ポート同時使用時は合計最大60Wで、USB-C1は最大40Wまで出力可能です。GaN II採用のコンパクト設計で、バッグに入れやすいのもポイント。まあ色々書きましたが、しろちゃんがかわいいんですよ。一番の価値はそこです。