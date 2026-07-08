Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第87回
オレはデカい4Kテレビが欲しいんだ〜！ TCLの75V型が9万円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 15時30分更新
TCL 75V6C
通常価格9万9800円→9万1815円（8％オフ）
TCLの75V型4K液晶テレビが7985円引き。9万円台前半で75インチの大画面が買えるのは破格。リビングで映画や配信を楽しみたい人にオススメのモデルです。
Google TVを搭載し、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスもこれ1台。映像処理はAiPQプロセッサーを採用し、Dolby Audioにも対応します。Wチューナー内蔵で、別売りの外付けHDDを使えば番組録画にも対応。ゲームマスター機能や音声検索、Chromecast、AirPlay 2にも対応し、テレビ、配信、ゲームとすべてに配慮されたモデルです。「オレはデカい4Kテレビを安く買いたいんだ〜！」という人には間違いなくこれです。
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