オレはデカい4Kテレビが欲しいんだ〜！ TCLの75V型が9万円台【Amazonプライムデー2026】

TCL 75V6C

通常価格9万9800円→9万1815円（8％オフ）

TCLの75V型4K液晶テレビが7985円引き。9万円台前半で75インチの大画面が買えるのは破格。リビングで映画や配信を楽しみたい人にオススメのモデルです。

Google TVを搭載し、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスもこれ1台。映像処理はAiPQプロセッサーを採用し、Dolby Audioにも対応します。Wチューナー内蔵で、別売りの外付けHDDを使えば番組録画にも対応。ゲームマスター機能や音声検索、Chromecast、AirPlay 2にも対応し、テレビ、配信、ゲームとすべてに配慮されたモデルです。「オレはデカい4Kテレビを安く買いたいんだ〜！」という人には間違いなくこれです。