薄さ約8.7mmでワイヤレス。CIOのモバイルバッテリーが5980円【Amazonプライムデー2026】

CIO SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0

通常価格6980円→5980円（14％オフ）

CIOのQi2対応薄型モバイルバッテリーが1000円引き。5000mAhのマグネット式ワイヤレス充電モデルで、厚さ約8.7mm、重さ約120gのスリムなアルミ合金ボディ。バッグのなかでかさばりにくい作りです。

ワイヤレス充電は最大15W、USB-Cポートを使った有線充電は最大20W出力に対応。Qi2対応スマホへのワイヤレス充電に加え、iPhone SEシリーズや一部Android端末、iPadなどは有線でも充電できます。パススルー充電にも対応し、本体を充電しながらスマホへ給電できるのも便利。大容量ではありませんが、薄くて軽いワイヤレス充電用バッテリーが欲しい人は候補の1つに。