Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第86回
薄さ約8.7mmでワイヤレス。CIOのモバイルバッテリーが5980円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 15時25分更新
CIO SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0
通常価格6980円→5980円（14％オフ）
CIOのQi2対応薄型モバイルバッテリーが1000円引き。5000mAhのマグネット式ワイヤレス充電モデルで、厚さ約8.7mm、重さ約120gのスリムなアルミ合金ボディ。バッグのなかでかさばりにくい作りです。
ワイヤレス充電は最大15W、USB-Cポートを使った有線充電は最大20W出力に対応。Qi2対応スマホへのワイヤレス充電に加え、iPhone SEシリーズや一部Android端末、iPadなどは有線でも充電できます。パススルー充電にも対応し、本体を充電しながらスマホへ給電できるのも便利。大容量ではありませんが、薄くて軽いワイヤレス充電用バッテリーが欲しい人は候補の1つに。
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