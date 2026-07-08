5000円台なら買っておきたい　Ankerの100W急速充電器がセール中【Amazonプライムデー2026】

Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) AMZ-A2688

通常価格8990円→5990円（33％オフ）

AnkerのUSB急速充電器が3000円引き。USB-Cポート単体なら最大100W出力に対応し、USB PD対応のノートPC、タブレット、スマホを1台で充電できます。

USB-C×2、USB-A×1の3ポート構成で、複数機器の同時充電にも対応。合計最大出力は100Wで、ノートPCとスマホ、イヤホンなどをまとめてつなぎたいときに便利です。本体サイズは約68×45×29mm、重さは約168gで、プラグは折りたたみ式。クレジットカードより小さいので、出張バッグにも入れやすい作りです。5000円台なら1個持っておけると便利ですよ。