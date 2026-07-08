Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第85回
5000円台なら買っておきたい Ankerの100W急速充電器がセール中【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 15時20分更新
Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) AMZ-A2688
通常価格8990円→5990円（33％オフ）
AnkerのUSB急速充電器が3000円引き。USB-Cポート単体なら最大100W出力に対応し、USB PD対応のノートPC、タブレット、スマホを1台で充電できます。
USB-C×2、USB-A×1の3ポート構成で、複数機器の同時充電にも対応。合計最大出力は100Wで、ノートPCとスマホ、イヤホンなどをまとめてつなぎたいときに便利です。本体サイズは約68×45×29mm、重さは約168gで、プラグは折りたたみ式。クレジットカードより小さいので、出張バッグにも入れやすい作りです。5000円台なら1個持っておけると便利ですよ。
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