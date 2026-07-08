Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第84回
ケーブル探さんでええねん。Ankerの巻取り式モバイルバッテリーが4890円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 15時15分更新
Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) A1638
通常価格6990円→4890円（30％オフ）
Ankerの10000mAhモバイルバッテリーが2100円引き。最大45W出力に対応し、スマホやタブレットを外出先で手早く充電したい人に使いやすいモデルです。巻取り式USB-Cケーブルを本体に内蔵しているため、ケーブルを別に持ち歩く手間を減らせるのも便利です。
巻取り式USB-Cケーブルは約6〜70cmの間で8段階に長さ調整でき、使わないときは本体にすっきり収納できます。USB-Cポートと内蔵ケーブルを使った2台同時充電にも対応し、本体への充電は最大30W入力に対応。LEDディスプレイではバッテリー残量や入出力状況を確認できます。ポーチがケーブルでぐちゃぐちゃになっている私のような人はぜひ候補に入れてみてください。
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