初めてのスマートウォッチ、Apple Watchじゃなくてこれもアリ。CMF by Nothingが1万円切り【Amazonプライムデー2026】

CMF by Nothing Watch 3 Pro

通常価格1万3800円→9980円（28％オフ）

CMF by Nothingのスマートウォッチが3820円引き。1万円を切る価格で、通知確認や運動記録、日々の健康データをまとめて見たい人に試しやすいモデルです。丸型の1.43インチAMOLEDディスプレイを採用し、見た目もシンプルなので、普段使いしやすいスマートウォッチを探している人に向いています。

通常使用で最大13日間のバッテリー持ちをうたい、IP68相当の防塵・防水性能、デュアルバンドGPS、131種類のスポーツモードに対応。Bluetooth通話、録音、文字起こし、ChatGPT連携も備えており、通知を見るだけでなく、ちょっとしたメモや運動記録にも使いやすい作りになっています。心拍数、睡眠、血中酸素レベル、ストレスなどの測定にも対応。初めてのスマートウォッチはApple Watchよりこれというのもカッコいいですね。