ただでさえコスパのいいEdifierがさらに値引きというヤバさ。デスク用スピーカーが2万円切り【Amazonプライムデー2026】

Edifier M60 EDF100074

通常価格2万3980円→1万8480円（23％オフ）

コスパの良さに定評のあるEdifierのマルチメディアスピーカーが5500円引き。合計66W RMS出力のデスクトップ向け2.0chスピーカーで、PCまわりの音をしっかり整えたい人に使いやすいモデルです。1インチシルクドームツイーターと3インチのミッドロー用ドライバーを組み合わせており、デスク上で楽しむのに最適です。

Bluetooth 5.3とLDACに対応し、ワイヤレスでもハイレゾ相当で再生できるのも特徴。USB-CとAUX入力も備え、PCや音楽プレーヤーとも接続しやすい作りです。サイズは1台あたり約100×168×147mmで、付属のアルミスタンドを使えば、デスク上の反射を抑えながら聴きやすい角度に調整できます。ちょっといいPC用スピーカーがほしかった人、2万円切りの今は本当にチャンスです。