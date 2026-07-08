Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第82回
ただでさえコスパのいいEdifierがさらに値引きというヤバさ。デスク用スピーカーが2万円切り【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 14時55分更新
Edifier M60 EDF100074
通常価格2万3980円→1万8480円（23％オフ）
コスパの良さに定評のあるEdifierのマルチメディアスピーカーが5500円引き。合計66W RMS出力のデスクトップ向け2.0chスピーカーで、PCまわりの音をしっかり整えたい人に使いやすいモデルです。1インチシルクドームツイーターと3インチのミッドロー用ドライバーを組み合わせており、デスク上で楽しむのに最適です。
Bluetooth 5.3とLDACに対応し、ワイヤレスでもハイレゾ相当で再生できるのも特徴。USB-CとAUX入力も備え、PCや音楽プレーヤーとも接続しやすい作りです。サイズは1台あたり約100×168×147mmで、付属のアルミスタンドを使えば、デスク上の反射を抑えながら聴きやすい角度に調整できます。ちょっといいPC用スピーカーがほしかった人、2万円切りの今は本当にチャンスです。
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