Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第81回
通勤中のケーブル地獄から抜けるのです… Ankerのワイヤレス充電バッテリーが25％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 14時50分更新
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)
通常価格8490円→6390円（25％オフ）
Ankerの10000mAhのマグネット式モバイルバッテリーが2100円引き。Qi2対応iPhoneに最大15Wでワイヤレス充電できるモデルで、ケーブルを使わずにスマホへ重ねて充電したい人に向けた1台です。薄さ約15mmのスリム設計で、バッグにも入れやすいサイズ感です。
容量は10000mAhで、一般的なスマホを約2回充電可能。マグネット式ワイヤレス充電は最大15W、USB-Cポートを使った有線充電は最大30W出力に対応し、普段はワイヤレス、急ぎたいときはケーブルで使い分けられます。電車内などで使うときにケーブルでごちゃつかないのもいいんですよね。ちょっと高いけどオススメです。
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