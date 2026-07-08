通勤中のケーブル地獄から抜けるのです… Ankerのワイヤレス充電バッテリーが25％オフ【Amazonプライムデー2026】

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)

通常価格8490円→6390円（25％オフ）

Ankerの10000mAhのマグネット式モバイルバッテリーが2100円引き。Qi2対応iPhoneに最大15Wでワイヤレス充電できるモデルで、ケーブルを使わずにスマホへ重ねて充電したい人に向けた1台です。薄さ約15mmのスリム設計で、バッグにも入れやすいサイズ感です。

容量は10000mAhで、一般的なスマホを約2回充電可能。マグネット式ワイヤレス充電は最大15W、USB-Cポートを使った有線充電は最大30W出力に対応し、普段はワイヤレス、急ぎたいときはケーブルで使い分けられます。電車内などで使うときにケーブルでごちゃつかないのもいいんですよね。ちょっと高いけどオススメです。