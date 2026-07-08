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お風呂用スピーカー、もうこれでいいのでは？ Anker Soundcore 2が3890円【Amazonタイムセール】
2026年07月08日 14時45分更新
Anker Soundcore 2 A3105
通常価格5990円→3890円（35％オフ）
Ankerの定番ポータブルBluetoothスピーカーが2100円引き。12W出力のデュアルドライバーとBassUpテクノロジーを備え、キッチンや浴室まわり、屋外で気軽に音楽を流したい人に使いやすいモデルです。3000円台なら、家の中で持ち運ぶスピーカーや、外出用の1台として手に取りやすくなっています。
最大24時間の連続再生に対応し、IPX7相当の防水性能も備えているため、水回りやキャンプなどでも使いやすい作り。2台をペアリングすればワイヤレスステレオ再生も可能です。充電はUSB Type-Cで、マイク内蔵によりハンズフリー通話にも対応。お風呂用の防水Bluetoothスピーカーを探していて、この価格でここまで使えるなら、もうこれでいいんじゃないでしょうか。
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