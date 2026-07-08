Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第79回
ノートPCも充電できる、Ankerの定番65W充電器が2690円。私も愛用してます【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 14時40分更新
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)
通常価格4490円→2690円（40％オフ）
Ankerの65W出力USB-C充電器が1800円引き。スマホやタブレットだけでなく、USB PD対応のノートPCまで充電したい人に使いやすい1ポートタイプです。2000円台なら予備充電器として買っておいてもよさそう。
USB-C単ポートで最大65W出力に対応し、MacBookシリーズやPD対応のWindows PC、iPad、スマホなどを1台で充電可能。本体サイズは約44×42×36mm、重さは約112gで、プラグは折りたたみ式。GaN II採用により、一般的な60W超クラスの充電器と比べて約60％小さくなっています。小型のUSB-C充電器をバッグに入れておきたい人はぜひこの機会に。実は私も使ってます。
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