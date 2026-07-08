ゴロ寝でアニメ見るならこれですよ。XREAL One Proが10％オフ【Amazonプライムデー2026】

XREAL One Pro M

通常価格8万4980円→7万6480円（10％オフ）

人気のARグラス「XREAL One Pro」が8500円引きになっております。USB-C接続でスマホやPCの画面を目の前に表示して、ド〜ンと大画面を使いたい人向け。MサイズはIPD 57〜66mm向けなので、購入前に自分の瞳孔間距離を確認しておくと選びやすいですよ。

57度の広い視野角、0.55インチのソニー製Micro-OLED、最大120Hz表示、独自のX1チップによる3DoF表示に対応。別売りのXREAL Eyeを組み合わせると6DoFにも対応し、奥行きのあるAR体験を楽しめます。PCの画面が狭いと感じていたり、アニメの世界に没入したいと感じていたりしている方にオススメです。