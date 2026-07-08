Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第77回
清水の舞台から飛び降りたい方、こちらです。XGIMIの4Kプロジェクターが5万円超オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月08日 14時30分更新
XGIMI HORIZON 20 Max
通常価格45万900円→39万9900円（11％オフ）
XGIMIの4Kホームプロジェクターが、参考価格から5万1000円引き。3色レーザー光源と5700 ISOルーメンの明るさをうたう上位モデルで、リビングで映画や配信を大画面で楽しみたい人に向いた1台です。39万9900円で決して安くはないですが、明るさや設置調整機能まで重視して選びたい人には有力候補になると思います。
レンズシフトと光学ズームに対応し、プロジェクター本体を動かさずに投写位置や画面サイズを調整しやすいのが特徴。ジンバル一体型で角度も変えやすく、最大300インチ投影、Google TV内蔵、Dolby VisionやIMAX Enhancedにも対応します。ゲーム用途では低遅延モードを備え、メーカーは最小1ms未満の遅延をうたっています。昼間のリビングでも見やすい明るさがあり、映画・配信・ゲームをまとめて楽しみたい人に向けたモデル。清水の舞台から飛び降りたい人にオススメです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第86回
デジタル薄さ約8.7mmでワイヤレス。CIOのモバイルバッテリーが5980円【Amazonプライムデー2026】
-
第85回
デジタル5000円台なら買っておきたい Ankerの100W急速充電器がセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第84回
デジタルケーブル探さんでええねん。Ankerの巻取り式モバイルバッテリーが4890円【Amazonプライムデー2026】
-
第83回
デジタル初めてのスマートウォッチ、Apple Watchじゃなくてこれもアリ。CMF by Nothingが1万円切り【Amazonプライムデー2026】
-
第82回
デジタルただでさえコスパのいいEdifierがさらに値引きというヤバさ。デスク用スピーカーが2万円切り【Amazonプライムデー2026】
-
第81回
デジタル通勤中のケーブル地獄から抜けるのです… Ankerのワイヤレス充電バッテリーが25％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第80回
デジタルお風呂用スピーカー、もうこれでいいのでは？ Anker Soundcore 2が3890円【Amazonタイムセール】
-
第79回
デジタルノートPCも充電できる、Ankerの定番65W充電器が2690円。私も愛用してます【Amazonプライムデー2026】
-
第78回
デジタルゴロ寝でアニメ見るならこれですよ。XREAL One Proが10％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第76回
デジタル全部入りイヤホンが2万円台。JBL TOUR PRO 3が普通に欲しくて困る【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ