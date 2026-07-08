清水の舞台から飛び降りたい方、こちらです。XGIMIの4Kプロジェクターが5万円超オフ【Amazonプライムデー2026】

XGIMI HORIZON 20 Max

通常価格45万900円→39万9900円（11％オフ）

XGIMIの4Kホームプロジェクターが、参考価格から5万1000円引き。3色レーザー光源と5700 ISOルーメンの明るさをうたう上位モデルで、リビングで映画や配信を大画面で楽しみたい人に向いた1台です。39万9900円で決して安くはないですが、明るさや設置調整機能まで重視して選びたい人には有力候補になると思います。

レンズシフトと光学ズームに対応し、プロジェクター本体を動かさずに投写位置や画面サイズを調整しやすいのが特徴。ジンバル一体型で角度も変えやすく、最大300インチ投影、Google TV内蔵、Dolby VisionやIMAX Enhancedにも対応します。ゲーム用途では低遅延モードを備え、メーカーは最小1ms未満の遅延をうたっています。昼間のリビングでも見やすい明るさがあり、映画・配信・ゲームをまとめて楽しみたい人に向けたモデル。清水の舞台から飛び降りたい人にオススメです。